Von eigenem Motorrad eingeklemmt: Mann bei Zwiefalten schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Schwer verletzt wurde ein 35 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagabend auf der K6745 zwischen Pflummern und Mörsingen. Das berichtet die Polizei. Der Mann war mit seiner Kawasaki Ninja auf der Kreisstraße in Richtung Mörsingen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen kam. Nach rund 50 Metern konnte er seine Maschine abbremsen und zum Stehen bringen. Nachfolgend kippte diese allerdings nach rechts in die dortige Böschung, sodass der Biker zwischen Motorrad und der Böschung eingeklemmt wurde. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden war nicht entstanden. (pol)