Vier Verletzte nach Unfall an abgeschalteter Ampel in Tübingen

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten hat sich am Mittwochvormittag in Tübingen ereignet. Kurz nach zehn Uhr war eine 25 Jahre alte Frau mit einem Opel Corsa auf der Gmelinstraße in Richtung Hölderlinstraße unterwegs und wollte diese geradeaus überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelregelung der Kreuzung aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision mit dem auf der Hölderlinstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito einer 55-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel um die eigene Achse und schleuderte auf den Gehweg. Dort erfasste das Fahrzeugheck eine Fußgängerin im Alter von 26 Jahren, die dadurch zu Boden gestoßen wurde. Anschließend stieß der Opel noch gegen eine Ampel, an der er zum Stehen kam. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Autofahrerinnen sowie eine 84-jährige Insassin im Mercedes erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf etwa 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war der Bereich Hölderlinstraße/Gmelinstraße teilweise gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)