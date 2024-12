Vier Verletzte bei Unfall in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Insgesamt vier verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, welcher sich im Kreuzungsbereich der B28 und Schuhstraße in Rottenburg ereignet hat, gefordert.

Der 18-jährige Lenker des Pkw Audi befuhr mit seinem 18-jährigen Beifahrer die B28 von Tübingen kommend in Richtung Autobahnzubringer. An der Kreuzung mit der Schuhstraße musste er bei rotem Lichtzeichen halten, wobei er sich auf der linken der beiden Geradausspuren befand. Die Lichtzeichenanlage zeigte für alle der insgesamt drei vorhandenen Fahrspuren rotes Licht. Als grünes Licht für die beiden Geradeausspuren gezeigt wurde, fuhr der junge Mann los, bog jedoch nach links in Richtung Schuhstraße ab.

Hierdurch kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit der entgegenkommenden 58-jährigen Lenkerin des Pkw Skoda. Die Airbags in den beiden Fahrzeugen wurden hierbei ausgelöst. Durch die Kollision wurden sowohl die 58-Jährige als auch ihr 60-jähriger Beifahrer, im Pkw Audi die beiden heranwachsenden Insassen verletzt.

Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro und wurden durch Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt. (pol)