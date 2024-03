Viel Rauch strömt aus Tübinger Garage: Defekte Batterie setzt Auto in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Starke Rauchentwicklung aus einer Garage in der Max-Hartmann-Straße in Tübingen hat am Donnerstagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 16.10 Uhr entdeckten Anwohner den Rauch und alarmierten die Rettungskräfte, berichtet die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem seit mehreren Wochen in der Garage geparkten Pkw unter der Motorhaube ein Brand ausgebrochen war, der von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht werden konnte.

Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt an der Batterie des Autos gewesen sein. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Garage wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (pol)