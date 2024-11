Verprügelt und mit Flasche auf den Kopf geschlagen: Zwei Männer in Nürtingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. In Nürtingen ist es am späten Donnerstagabend innerhalb kurzer Zeit zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 23.20 Uhr gerieten ein 25-Jähriger und ein Unbekannter in der Kreuzkirchenstraße in einen Streit, in dessen Verlauf der 25-Jährige von seinem Kontrahenten einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf bekam. Die erlittenen Verletzungen mussten später im Krankenhaus versorgt werden.

Nur rund 20 Minuten später waren ein 22-Jähriger und ein Bekannter im Bereich des Stadtbalkons in der Alleenstraße unterwegs und trafen dort auf zwei Unbekannte. Nachdem der 22-Jährige die Frage des Duos nach Zigaretten verneint hatte, wurde er beleidigt und von einem der Männer mehrfach geschlagen. Auch der verletzte 22-Jährige kam ins Krankenhaus. In beiden Fällen konnten die Täter von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Delikten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen.