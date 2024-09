Vermummte überfallen Mann in Reutlingen und rauben SSV-Fan-Utensilien

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem Fußballanhänger ist am Mittwochabend nach dem Spiel des SSV Reutlingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen sein Fan-Schal und T-Shirt geraubt worden. Der 38-jährige Reutlinger und eine Begleiterin befanden sich laut Polizei kurz nach 22 Uhr an der Bushaltestelle Kreuzeiche in der Alteburgstraße.

Unvermittelt kam eine bislang unbekannte Personengruppe aus dem Bereich Hohbuch auf das Paar zugelaufen. Die etwa sechs vermummten Personen schlugen und traten auf den zu Boden gebrachten Mann ein und raubten ihm seine Fanutensilien. Anschließend rannten die Unbekannten davon. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Seine Begleiterin wurde nicht angegriffen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)