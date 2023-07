Verkehrsunfall in Reutlingen - 50-Jähriger übersieht rote Ampel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung des Rotlichts ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Rommelsbacher-/Nürnberger Straße. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito die rechte Spur der Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Rommelsbach. An der Kreuzung mit der Nürnberger Straße missachtete er laut Zeugenangaben das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von der Nürnberger Straße aus nach links einbiegenden Audi A4 eines 27-Jährigen kam. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (pol)