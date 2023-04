Verkehrsunfall auf L383 in Reutlingen vor dem Hofgut Alteburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind laut Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der L383 ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 6.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße von Gönningen kommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Zwischen den Abzweigungen in Richtung Bronnweiler und Ohmenhausen geriet er im Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Golf mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen die Fahrertür des entgegenkommenden Toyota C-HR eines 39-Jährigen. Die Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und kamen im Straßengraben zum Stehen. Beide Autofahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die zwei Pkw mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von drei Mitarbeitern der Straßenmeisterei gereinigt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 9.30 Uhr musste der Streckenabschnitt gesperrt werden. (pol)