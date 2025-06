Unfall während eines Spurwechsels bei Eningen: 15.000 Euro Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B312 entstanden. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Seat Cupra die Bundesstraße vom Scheibengipfeltunnel herkommend in Richtung Eningen. Als er von der Einfädelspur auf die Fahrspur in Richtung Pfullingen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Cupra und dem bereits dort fahrenden Morgan Plus 8 eines 67-Jährigen. Der Morgan geriet daraufhin ins Schleudern und kam quer auf der Straße zum Stehen. Beide beteiligten Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (pol)