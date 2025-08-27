Unfall mit zwei Motorradfahrerinnen in Zwiefalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Zwei Bikerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag verletzt worden. Die beiden befuhren hintereinander die K6745 als die vorausfahrende 61-Jährige wohl infolge eines Fahrfehlers in einer Kurve mit ihrer Yamaha nach rechts von der Straße abkam und stürzte. Ihre hinterherfahrende, 70 Jahre alte Begleiterin bremste ihre Piaggio daraufhin ab und stürzte ebenfalls. Zu einer Berührung der beiden Zweiräder war es nicht gekommen. Beide Frauen wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Motorräder wurden abgeschleppt. (pol)