Unfall mit vier Autos in Rottenburg - 40.000 Euro Schaden

ROTTENBURG. Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagnachmittag in Rottenburg gekommen. An der Kreuzung Sülchenstraße / Graf-Wolfegg-Straße übersah gegen 16.15 Uhr eine 40-jährige BMW-Lenkerin den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW eines 42 Jahre alten Mannes, worauf die Autos zusammenstießen. Durch die Kollision wurde der Wagen des 42-Jährigen noch auf einen im Kreuzungsbereich wartenden VW Passat geschoben. Der BMW der Unfallverursacherin rollte seinerseits zurück und prallte gegen einen Ford. Beim Unfall erlitt die 40-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden an den vier Pkw auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen. Die beiden BMW wurden zudem abgeschleppt. (pol)