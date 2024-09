Unfall mit Motorradfahrer in Reutlingen: Autofahrerin hatte 2,5 Promille

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen. Eine 43-Jährige musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B464 in Reutlingen eine Blutprobe abgeben. Die Frau war gegen 23 Uhr mit einem VW Golf an der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Albstraße auf das vor ihr haltende Leichtkraftrad eines 16-Jährigen gerollt. Die Aprilia stürzte in der Folge um. Der Jugendliche verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Alkoholtest ergibt 2,5 Promille

Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Sie musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein, den sie offenbar verloren hatte, konnte nicht sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. (pol)