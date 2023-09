Unfall mit drei Schwerverletzten in Dettenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Drei Schwerverletzte und Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Waldenbucher Straße ereignet hat. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 76-jährige Frau gegen 7.50 Uhr mit ihrem Mercedes die Waldenbucher Straße in Richtung Nürtinger Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Karl-Hohloch-Straße befand sich auf ihrer Fahrspur eine baustellenbedingte, halbseitige Sperrung mit einem eingerichteten Behelfs-Gehweg, die sie umfuhr. Als die Mercedes-Lenkerin auf Höhe der abgesperrten Baugrube wieder einscheren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, 18 Jahre alten Lenker eines Motorrades.

Zwei Kinder stürzen in Baugrube

Dieser wurde nach links in die Sperrung abgewiesen und erfasste zwei achtjährige Schulkindern. Beide Mädchen stürzten in die etwa ein Meter tiefe Baugrube. Mit schweren Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Auch der schwerverletzte 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Mercedes-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde hierzu auch ein Gutachter eingeschaltet. (pol)