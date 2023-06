Unfall in Tübingen: Wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, um 14.30 Uhr, an der Kreuzung Hölderlinstraße/Gmelinsraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Eine 83-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr die Hölderlinstraße in Richtung Rümelinstraße, während ein 78-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Gmelinstraße die Hölderlinstraße überqueren wollte. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Unklar ist bislang, wer jeweils rot oder grün hatte. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (pol)