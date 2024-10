Unfall: Auf Kraftfahrstraße bei Neustetten gewendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. Ein verkehrswidriges Wendemanöver ist die Ursache eines folgenreichen Verkehrsunfalls, den ein 62-Jähriger am Montagmorgen auf der B 28 verursacht hat. Der Mann stand gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes CLA aufgrund stark erhöhtem Verkehrsaufkommens zwischen Rottenburg in Fahrtrichtung der Anschlussstelle A 81 auf Höhe Neustetten im Stau. Trotz eingeschränkter Sicht und doppelter Fahrstreifenbegrenzung wendete der 62-Jährige mit seinem Fahrzeug, um in die entgegengesetzte Richtung fahren zu können. Hierbei kollidierte er jedoch mit dem Pkw einer 18-jährigen, die mit ihrem Seat Ibiza auf der linken der beiden Fahrspuren fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Seat nach links in den entgegenkommenden Fahrzeugverkehr geschleudert und streifte dort nach circa 40 Meter zunächst den Seat Cupra einer 51-jährigen Frau. Anschließend prallte die 18-Jährige mit ihrem Wagen nach weiteren 60 Meter frontal gegen den VW Polo eines 29 Jahre alten Mannes. Die 18 Jahre alte Frau wurde hierbei nach derzeitigem Stand leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Ihr Seat, der Mercedes des Unfallverursachers und der VW Polo des 29-jährigen Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Räumung der Unfallstelle waren die Straßenmeisterei und auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße musste dazu in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. (pol)