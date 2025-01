Unfall auf B28 sorgt am Dienstagmorgen für Verkehrschaos in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Unfall auf der B 28 Richtung Reutlingen hat im morgendlichen Berufsverkehr zu einem Verkehrschaos in der Stadt geführt. Der Unfall ist am Dienstagmorgen um 5.50 Uhr bei der Polizei gemeldet worden, bestätigt die Polizei auf GEA-Nachfrage. An der Bantlinstraße kam es zu einer Vorfahrtsverletzung. Infolgedessen staute es sich auf der Bundesstraße sowie im Stadtgebiet erheblich. Seit 8.40 Uhr ist die Unfallstelle geräumt, sodass der Verkehr langsam wieder anrollt, heißt es von der Polizei. (sapo)