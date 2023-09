Unfall auf B28 bei Betzingen: Keine Schwerverletzten, Straße wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der B 28 zwischen den Anschlussstellen Jettenburg und Industriegebiet Mark West ereignet hat, sind am Freitagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Eine 38-jährige Toyotafahrerin war in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs, als ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Citroen von einem Parkplatz aus auf die Bundesstraße einfuhr.

Hierbei übersah er den von hinten herannahenden Toyota, weshalb dieser mit der vorderen rechten Seite mit der Fahrerseite des Citroen kollidierte. Der Toyota kippte nach links und blieb schließlich auf der Seite auf dem Asphalt liegen. Eingeklemmt wurde niemand. Mit nach jetzigem Stand leichten Verletzungen wurden beide Unfallbeteiligte vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Der nachfolgende Verkehr staute sich vor der Unfallstelle. Die Polizei leitete über die Ausfahrt Jettenburg aus. Foto: Steffen Schanz

Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Der an den beiden Pkw entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge rund 25.000 Euro betragen. Sie wurden abgeschleppt. Die B 28 war nach dem Unfall in Richtung Reutlingen ab der Auffahrt Jettenburg zunächst komplett gesperrt. Ab etwa 14.50 Uhr konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15.40 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (pol)