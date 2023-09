Unfall auf B27 bei Tübingen führt zu Verkehrsbehinderungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einer rund 40-minütigen Sperrung der B27 in Richtung Tübingen und entsprechenden Behinderungen hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag geführt. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Frau mit einem Volvo die Auffahrt der B27 von der L379/K6911 herkommend und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen wechseln.

Beim Einfädeln vom durch Markierungsarbeiten verkürzten Beschleunigungsstreifen übersah sie offenbar den auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Seat einer 19-Jährigen, worauf die Autos seitlich kollidierten. Beim Unfall erlitten beide Fahrerinnen sowie weitere Insassen im Seat ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. An den Pkw dürfte sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 13.000 Euro belaufen. (pol)