Unbekannter verprügelt Mann in Reutlinger Fußgängerzone und klaut dessen Handy

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in der Innenstadt ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Nach aktuellem Kenntnisstand war gegen 18.15 Uhr ein noch unbekannter Fußgänger in der Wilhelmstraße, Höhe Gebäude Nummer 97, unterwegs, als er von einem ebenfalls unbekannten Angreifer mehrfach geschlagen und festgehalten wurde, berichtet die Polizei. Anschließend nahm der Täter offenbar das Handy des Fußgängers an sich und rannte in Richtung Marktplatz davon.

Der durch die Schläge Verletzte gab gegenüber einschreitenden Passanten an, sich selbstständig zur Polizei begeben zu wollen. Dies geschah in der Folge jedoch nicht. Der Angreifer ist circa 1,65 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug zur Tatzeit einen blonden, kurzen Bart und war mit einer dunkelroten Wollmütze und einer grünen Jacke bekleidet. Außerdem führte er einen dunkelrosafarbenen Rucksack mit sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. Angaben zum Täter machen können und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. (pol)