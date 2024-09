Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen eine Geldbörse aus einem in der Straße Taläcker geparkten Pkw gestohlen. Gegen 3 Uhr verschaffte sich der Täter laut Polizei auf unbekannte Weise Zugang zu dem verschlossen am Straßenrand geparkten Renault und entwendete daraus eine Geldbörse samt Inhalt. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (pol)