Unbekannter räumt Zigarettenautomat in Reutlingen leer

REUTLINGEN. Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen abgesehen, teilt die Polizei mit. Ein Passant bemerkte am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, den aufgeflexten Automaten in der Reutlinger Rangenbergstraße und verständigte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Dieb sämtliche Zigarettenschachteln und die Geldkassette entwendet hatte. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mindestens 5.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich bislang nicht konkret eingrenzen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)