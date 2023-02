Unbekannter mit Pfefferspray-Attacke am Tübinger Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger leicht verletzt worden sind, ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr vor dem Hauptbahnhof in Tübingen gekommen. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray gegen die beiden Geschädigten versprühte. Der 19-Jährige erlitt eine Augen-, der 17-Jährige eine Atemwegsreizung.

Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der unbekannte Angreifer, der als Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit einem braunen Kurzhaarschnitt beschrieben wurde und in Begleitung zweier weiblicher Personen war, floh in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07071/972-8660 zu melden. (pol)