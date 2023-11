Unbekannter klaut Geldbeutel eines 62-Jährigen am Tübinger Bahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Diebstahl ist es am vergangenen Samstag am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Der bislang unbekannte Täter entwendete bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 22.20 Uhr den Geldbeutel eines 62-jährigen Reisenden, als dieser gerade die Bahnhofshalle durchquerte.

Der Geschädigte gab später gegenüber der Streife der Bundespolizei an, von einem Unbekannten angerempelt worden zu sein, wobei ihm hierbei sein Eigentum entwendet wurde. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen. EC-und Kreditkarten, Bargeld und Mobiltelefone sollten am Körper verteilt mitgeführt und Reißverschlüsse geschlossen werden. Taschen-und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen und wenden oftmals Tricks an, um ihre Opfer abzulenken. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Diebstahls.(pol)