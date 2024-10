Unbekannter klaut Bargeld und Bankkarten aus Autos in Hohenstein - Zeugenaufruf

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. In der Nacht zum Samstag hat sich ein Unbekannter erneut an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffnete er zwei auf ihren jeweiligen Stellplätzen abgestellte Pkw und entwendete daraus Bargeld und Bankkarten. Zeugen, die im Lauf des Wochenendes diesbezüglich insbesondere in Bernloch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Die Polizei empfiehlt, Fahrzeuge und Garagen immer abzuschließen, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit. Autofahrer sollen überprüfen, ob ihr Auto auch tatsächlich verschlossen ist. Es soll gemieden werden, Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen. Schlüssel sollen nicht am oder im Fahrzeug sowie im unmittelbaren Umfeld wie beispielsweise in der Garage versteckt werden. Diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Es soll auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geachtet werden und bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei alarmiert werden. Opfer eines Diebstahl sollten eine Anzeige bei der Polizei erstatten. (pol)