Unbekannter fällt Baum bei Münsingen und blockiert Bundesstraße

MÜNSINGEN. Ein Unbekannter hat wohl am frühen Montagmorgen an der B 465 zwischen Bremelau und Heutal einen Baum gefällt, wodurch die Bundesstraße komplett blockiert wurde. Eine Autofahrerin bemerkte gegen 5.10 Uhr den unweit des dortigen Bahnübergangs über der Fahrbahn liegenden Baum und verständigte die Polizei. Zu einem Unfall war es nicht gekommen. Der Baum wurde von der hinzugerufenen Feuerwehr entfernt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. Nur rund 30 Minuten zuvor war wenige Kilometer entfernt ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der B 465 zwischen Frankenhofen und Dächingen mit einem ebenfalls gefällten Baum kollidiert. (pol)