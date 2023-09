Unbekannter entwendet Spenden im Vorraum eines Reutlinger Supermarkts

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Diebstahl am Donnerstagvormittag im Vorraum eines Supermarkts in der Albstraße. Dort hatte eine kirchliche Hilfsorganisation einen Informations- und Spendenstand aufgebaut, als ein Unbekannter gegen 10.15 Uhr eine Tasche der Hilfsorganisation entwendete. Darin befanden sich unter anderem mehrere von Spendern bereits ausgefüllte Einzugsermächtigungen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Täter die verzeichneten Personalien und Bankdaten in betrügerischer Weise verwendet, werden die spendenden Personen gebeten, sich mit ihrer Bank in Verbindung zu setzen und ihre Kontobewegungen zu kontrollieren. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 melden können. (pol)