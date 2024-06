Unbekannter bricht in zwei Metzinger Gaststätten ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Gaststätten in der Eichbergstraße sind am frühen Montagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wohl in der Zeit nach zwei Uhr verschaffte sich der Täter laut Polizei äußerst gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchwühlte das Inventar nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt ist, entwendete der Kriminelle etwas Bargeld. Allein der hinterlassene Sachschaden dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (pol)