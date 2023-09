Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/DPA Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/DPA

MÜNSINGEN. Ein Wohnhaus im Schanzweg ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 9.30 Uhr drang der Täter über ein Fenster auf der Rückseite in das Gebäude ein und durchwühlte die Räume nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)