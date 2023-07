Unbekannter bricht in Tübingen in Auto ein: Elektroartikel und Geldbeutel gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Unbekannter hat sich am Sonntagabend an einem in der Schloßbergstraße in Tübingen abgestellten Skoda zu schaffen gemacht. Zwischen 17.50 Uhr und 18.40 Uhr verschaffte sich der Täter auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem verschlossen geparkten Wagen und entwendete einen auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack, teilte die Polizei mit. In diesem befanden sich unter anderem Elektronikartikel und ein Geldbeutel samt Inhalt. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)