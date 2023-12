Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Restaurant in der Neckargasse ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und 9.50 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Mit einer Flasche Wein gelang ihm anschließend unerkannt die Flucht. Der entstandene Schaden am Fenster beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)