Unbekannter bricht in Metzinger Sporthalle ein

METZINGEN. In eine Sporthalle in der Metzinger Noyon-Allee ist eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 15.15 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter laut Polizei über eine auf der Rückseite liegende, aufgehebelte Stahltür ins Innere. Im Anschluss durchsuchte er die Mensa und ein Büro nach Stehlenswertem. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Metzingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)