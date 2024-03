Unbekannter bricht in Erpfinger Jugendtreff-Bauwagen ein und stiehlt wenige Euromünzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. In den als Jugendtreff genutzten Bauwagen im Hagentäle in Sonnenbühl-Erpfingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20 Uhr und 15.40 Uhr mit brachialer Gewalt Zugang zu dem Bauwagen, den er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen geringfügigen Münzgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Was sonst noch gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Alb aufgenommen hat. (pol)