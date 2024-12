Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Wannweil ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. In ein Einfamilienhaus in der Katharinenstraße ist ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagabend, 22 Uhr eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich nach ersten Ermittlungen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte nachfolgend in den Zimmern diverse Schränke und Kommoden nach Diebesgut. Das berichtet die Polizei. Dem Kriminellen fiel Schmuck in noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)