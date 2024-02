Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Krimineller hat in der Nacht zum Montag in Bad Urach sein Unwesen getrieben.

Wie am frühen Morgen entdeckt wurde, hatte sich der Täter in der Straße Bei den Thermen sowohl in einen Kiosk als auch in eine Gaststätte Zutritt verschafft und nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte aus der Gaststätte etwas Bargeld. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)