REUTLINGEN. In Dottingen hat von Sonntag auf Montag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie am Montagmorgen, gegen 6.40 Uhr, der Polizei gemeldet wurde, hatte ein Unbekannter an einem in einer Garage in der Straße Rosenbühl geparkten Pkw die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren zwei Geldbörsen entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (pol)