Unbekannte prügeln am Rande einer Hechinger Faschingsparty auf Mann ein - Polizei sucht Zeugen

HECHINGEN. Am Rande einer Faschingsveranstaltung ist es am Montagabend in Hechingen aus noch ungeklärten Gründen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen drei oder vier Unbekannte gegen 22.30 Uhr einen 21-Jährigen auf dem mittleren Parkdeck in der Münzgasse, bei den Altkleidercontainern angegriffen und mit Faustschlägen traktiert haben.

Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Angreifer, die zwischen 17 und 18 Jahre alt und als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Der 21-Jährige wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0747198800 nach Zeugen. (pol)