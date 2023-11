Unbekannte zerstören in Tübingen an 14 Autos die Außenspiegel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Insgesamt 14 Fahrzeuge sind am Sonntag in Tübingen im Ortsteil Waldhäuser-Ost beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr wurden im Weißdornweg an neun, am Straßenrand geparkten Autos die Außenspiegel zerstört. Teilweise wurde auch gegen die Türen getreten, wodurch zusätzlicher Schaden entstanden ist. Am Sonntagabend, vermutlich gegen 21.50 Uhr, zerstörten die unbekannten Täter in einem Parkhaus im Fichtenweg an fünf Autos die Außenspiegel. Der entstandene Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 070719728660 um Hinweis. (pol)