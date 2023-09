Unbekannte versuchen Geldautomat in Reutlingen aufzubrechen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein oder mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag an einem Geldausgabeautomaten in der Ferdinand-Lassalle-Straße zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 1.15 Uhr und vier Uhr wurde offensichtlich versucht, das Gerät gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde. Allerdings dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Ferdinand-Lassalle-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)