Unbekannte setzen in Reutlingen Metallcontainer und Papiermülltonne in Brand

REUTLINGEN. Unbekannte Täter setzten in Reutlingen am späten Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, zunächst auf dem Firmengelände einer Spedition in der Sondelfinger Straße einen Metallcontainer in Brand, und im Anschluss eine Papiermülltonne im Bereich der Panoramastraße/Gaylerstraße. Das berichtet die Polizei. Bei dem komplett ausgebrannten Metallcontainer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Papiermülltonne in der Panoramastraße/Gaylerstraße brannte ebenfalls vollständig aus. Durch das beherzte Eingreifen eines Anwohners konnte ein Übergreifen auf weitere Mülltonnen verhindert werden. Die Löscharbeiten erfolgten durch die eingesetzte Feuerwehr. Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief negativ. (pol)