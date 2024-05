Unbekannte legen Steine auf Gleise in Bodelshausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Bislang unbekannte Täter legten am Donnerstag gegen 18 Uhr zwei große Steine auf die Gleise der Strecke zwischen Mössingen und Bodelshausen. Ein in Richtung Tübingen fahrender Regionalzug überfuhr die aufgelegten Hindernisse wenig später und meldet dies der Bundespolizei. Durch das Überfahren der Hindernisse entstand ein noch nicht genau bezifferbarer Schaden an dem Triebfahrzeug, verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Hindernisse einen Zug zur Entgleisung bringen können. Durch umherfliegende Gegenstände und Schottersteine gefährden die Täter nicht nur Reisende, sondern auch sich selbst massiv. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. (pol)