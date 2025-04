Unbekannte brechen in zwei Dußlinger Firmen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Gleich in zwei Firmen im Industriegebiet Steinig ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Nach derzeitigem Stand verschafften sich die Einbrecher laut Polizei zwischen 18 und 5 Uhr über eine Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zu den Firmen und durchsuchten im Gebäude Räume und Behältnisse. An beiden Tatorten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nähere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob ein Zusammenhang mit den Firmeneinbrüchen von der Nacht zuvor besteht. (pol)