Unbekannte brechen in Vereinsheim in Bad Urach ein

BAD URACH. Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße Zittelstatt in einem Vereinsheim ihr Unwesen getrieben. Sie beschädigten laut Polizei eine Eingangstüre, drangen über diese in einen Lagerraum hinein und entwendeten mehrere Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die zerstörten Kassetten wurden einige Kilometer entfernt inhaltslos aufgefunden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)