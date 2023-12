Unbekannte brechen in Reutlinger Metzgerei ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unbekannte Täter haben in eine Metzgereifiliale am Albtorplatz eingebrochen. Sie hebelten am Sonntagmorgen in der Zeit von 4 Uhr bis 8.45 Uhr die Hintertüre zur Metzgerküche auf. Innerhalb des Geschäftes brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten verschiedene Schränke. Schlussendlich entwendeten die Täter einen Tresor mit einer bislang unbekannten Geldmenge.

Anschließend verließen sie die Örtlichkeit auf demselben Weg, wie sie diese betreten hatten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. Kriminaltechniker sicherten Spuren. (pol)