Unbekannte brechen in Reutlinger Firma ein und plündern Tresor

REUTLINGEN. In eine Firma in der Carl-Zeiss-Straße in Reutlingen ist zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Über eine Tür verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Im Inneren öffneten sie ebenfalls gewaltsam einen Tresor und plünderten diesen aus. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)