Unbekannte brechen in Bauwagen bei Hülben und Römerstein ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN/RÖMERSTEIN. Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag, 22.30 Uhr, auf Freitag, 11.30 Uhr, in die beiden Bauwagen in der Straße An der Steige eingebrochen sind. Im genannten Zeitraum hebelten die Einbrecher jeweils die Türen mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zugang ins Innere.

Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf die Getränkekassen, die sie ausplünderten. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Im gleichen Zeitraum suchten Unbekannte auch das Bauwagenareal in Zainingen auf. Im Gewann Dullenwang machten sich die Einbrecher über gleich vier Bauwagen her, wuchteten jeweils die Türen auf und durchsuchten die Wagen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften in allen Fällen die angerichteten Sachschäden deutlich über dem Wert der erlangten Bargeldbeträge liegen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere auch, ob die Einbrüche ein und denselben Tätern zuzurechnen sind. (pol)