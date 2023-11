Unbekannte beschmieren Riesenrad in Reutlingen mit Farbe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in der Reutlinger Innenstadt sowie an einem auf dem Reutlinger Manfred-Oechsle-Platz aufgestellten Riesenrad vor der Stadthalle sucht das Polizeirevier Reutlingen. Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag, gegen 9.20 Uhr, wurden durch Unbekannte mehrere Farbschmierereien an dem dortigen Fahrgeschäft sowie im Innenstadtbereich auf der Straße und an einem Bauzaun angebracht. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Reutlingen nimmt ab sofort Hinweise von Zeugen entgegen, die dort im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben, und prüft einen Zusammenhang zu einer am Samstagnachmittag stattgefundenen Demonstration auf dem Manfred-Oechsle-Platz. Telefonnummer: 07121/942-3333.