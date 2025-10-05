Unachtsam bei Bildung von Rettungsgasse: Auffahrunfall bei Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu leichten Verletzungen und einem hohen Sachschaden ist es bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der B312 bei Metzingen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 50-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 42-jährigen Beifahrerin die B312 zwischen Metzingen und Reutlingen. Als sich im Gegenverkehr Rettungsfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht näherten, fuhr der BMW-Lenker an den Fahrbahnrand und bremste sein Fahrzeug ab, um den Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen.

Eine 19-jährige Fahranfängerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Nissan auf den BMW auf. Infolge des Unfalles wurde die 42-jährige Beifahrerin in dem Nissan leichtverletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. (pol)