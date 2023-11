Trotz Alarmmeldung bei Bewohner: Einbrecher gelingt in Undingen die Flucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNDINGEN. Am Samstagabend ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Gegen 18.30 Uhr teilte der kurzzeitig ortsabwesende Hauseigentümer über Notruf mit, dass er eine Alarmmeldung bekommen habe. Bei der sofortigen Überprüfung durch mehrere Streifenwagen konnte eine aufgehebelte Terrassentüre festgestellt werden. Personen befanden sich nicht mehr im Objekt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Täter nicht ergriffen werden. In mehreren Räumen des Einfamilienhauses wurden Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. (pol)