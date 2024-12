Trio bewirft 23-Jährigen mit Böller auf dem Reutlinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf dem Marktplatz in Reutlingen gekommen. Laut Zeugenaussagen wurde aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus ein Knallkörper in Richtung eines 23-Jährigen geworfen. Das berichtet die Polizei. Getroffen hat der Böller zwar nicht, allerdings erlitt der junge Mann ein Knalltrauma, welches durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Trio, welches nach der Tat flüchtete, aufgenommen. (pol)