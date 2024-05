Trickbetrüger erbeutet 250 Euro in Tübinger Supermarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bargeld in Höhe von 250 Euro hat ein Trickbetrüger am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, in Tübingen erlangt. Der ca. 177 cm große, als dick beschriebene Täter, welcher mit einer schwarzen Mütze und einem blauen T-Shirt bekleidet war, wollte an der Kasse eines Supermarktes in der Weststadt Geldscheine wechseln. Das berichtet die Polizei. Er ließ sich von der 20-jährigen Kassiererin mehrfach kleinere Banknoten geben und gab dabei jeweils nur einen Teil der ihm zuvor ausgehändigten Scheine zurück. Der Betrug wurde erst mehrere Stunden später bemerkt. (pol)